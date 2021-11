Notizia Inter, Marotta tra derby e rinnovi: le parole dell'ad nerazzurro

Notizia Inter: Beppe Marotta parla prima del derby di Milano.

L'amministratore delegato nerazzurro, poco prima dell'inizio della partita, ha risposto a qualche domanda posta da parte di Dazn sulla partita di stasera, ma anche sul tema rinnovi, soprattutto quello di Brozovic, sempre molto caldo in casa Inter. L'esperto dirigente ha parlato del Milan come un "avversario di tutto rispetto che ha toccato la vetta del suo campionato" e del derby come una "partita molto particolare nel contesto del campionato".

Interpellato sul rinnovo di Brozovic, Marotta ha voluto glissare dicendo che ci sono dei professionisti molto legati alla maglia e che questo tema non deve distaccare l'attenzione da quelli che sono gli impegni di campo in campionato e Champions League. Sono state già fatte delle gratificazioni contrattuali a giocatori come Lautaro Martinez e Barella e ci sarà tempo per affrontare l'argomento anche con Brozovic. Ma adesso testa al campo.