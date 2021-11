Notizia Inter, il retroscena su Vidal: le incredibili cifre del suo contratto

Notizia Inter: svelate le cifre del contratto di Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno dell’Inter, arrivato due estati fa sotto la gestione di Antonio Conte, come si sa è uno dei calciatori più pagati della rosa nerazzurra. Ma nella giornata di oggi, secondo quanto rivelato dal sito Calciomercato.com, è venuta fuori una curiosa indiscrezione sul contratto del giocatore e sulle cifre percepite. Infatti, secondo il sito, il centrocampista cileno sarebbe stato acquistato dal Barcellona per una cifra pari a 1,5 milioni di euro.

Ma questo è il meno, visto che al primo anno in nerazzurro lo stipendio del cileno era di 6,5 milioni di euro netti, ma sarebbe salito in questa stagione, in cui lo stipendio netto è di 8,5 milioni di euro, e salirà anche nella prossima dove arriverà a percepire 9,5 milioni di euro netti. Sì, perché il rapporto tra Vidal e l’Inter prevede un accordo fino al termine della stagione 2022/2023, ma con una postilla. Infatti, il club nerazzurro, in maniera unilaterale, potrebbe decidere di risolvere il contratto con una stagione d’anticipo, corrispondendo al calciatore un indennizzo di 4 milioni di euro (stessa clausola prevista per Sanchez).

Insomma, un’operazione che, in termini di rendimento, dati i costi elevatissimi, almeno per il momento, non ha dato i frutti sperati e che, in caso di risoluzione, consentirebbe all’Inter di risparmiare una cifra di 5,5 milioni. Ma in viale della Liberazione stanno guardando al futuro e potrebbero, già a gennaio, l’assalto al centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez, già cercato durante la sessione estiva di calciomercato, ma il colpo non è andato a buon fine – leggi qui le ultime sull’uruguayano.