Notizia della notte, Inzaghi 'attacca' frontalmente la Fiorentina

Inter: Simone Inzaghi va all'attacco della Fiorentina.

Il tecnico nerazzurro, stando alle ultime notizie trapelate alla vigilia del big match del Franchi di questa sera (martedì 21 settembre), sembra non aver alcun timore della Viola. Nonostante la squadra di Vincenzo Italiano mostri una delle migliori organizzazioni tattiche della Serie A, l'allenatore non si 'tirerà indietro'. E per questo motivo, alle 20:45, andrà all'assalto degli avversari. La probabile formazione vede infatti cinque giocatori d'attacco. Sì perché, come riporta il Corriere dello Sport di oggi, dovrebbero contemporaneamente esserci: Denzel Dumfries, Ivan Perisic, Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. In panchina finirebbero, dunque, i più 'conservatori' come Matteo Darmian, Matias Vecino (qui potete leggere le ultime notizie sul suo prolungamento di contratto) e Federico Dimarco. "L'allenamento di stamani - anticipa il quotidiano sportivo - scioglierà gli ultimi dubbi". L'unico ballottaggio, per ora, riguarda Dumfries: l'olandese, che ha ben impressionato contro il Bologna, ha infatti ancora "qualche traccia" di stanchezza nelle gambe per via dei 91' minuti giocati sabato.

La coppia d'attacco, vista l'indisponibilità di Joaquin Correa (qui le ultime sulle condizioni del Tucu), sarà composta da Lautaro Martinez e Dzeko. Nelle cinque partite giocate insieme hanno già realizzato sei reti. In panchina ci saranno poi Alexis Sanchez e Martin Satriano. Il cileno è alla ricerca della miglior condizione fisica dopo l'infortunio che ha caratterizzato la sua estate. Il giovane attaccante è invece alle prese con "l'imparare cose nuove" come da lui stesso confessato in quest'intervista.

Il fischio d'inizio sarà alle 20:45. La gara sarà diretta da Michael Fabbri della sezione di Ravenna. L'incontro sarà infine trasmesso in esclusiva da Dazn.