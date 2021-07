Non solo Satriano: anche un altro giocatore ha stupito Inzaghi

La nuova Inter di Simone Inzaghi è partita da un paio di settimane con la preparazione atletica per arrivare al meglio alla prossima stagione e, in attesa che il gruppo si completi con l'arrivo di chi è stato impegnato con le rispettive nazionali all'Europeo ed in Coppa America, ecco che ci sono tanti giocatori, tra cui molti giovani, che si stanno mettendo in mostra per convincere Inzaghi a puntare su di loro per una permanenza con la maglia nerazzurra.

Un giocatore che sicuramente sta facendo parlare molto di sè è l'attaccante uruguayano classe 2001, Martin Satriano, che dalla Primavera, si sta giocando le proprie carte per essere uno degli attaccanti della rosa. Ma secondo il Corriere dello Sport il giovane centravanti non è l'unico ad aver colpito Simone Inzaghi.

Infatti, anche le prestazioni di Federico Dimarco non stanno passando affatto inosservate, dopo una stagione eccezionale con la maglia del Verona, in cui ha imparato non solo a fare l'esterno, ma anche a fungere da terzo di difesa, è pronto a dire la sua anche all'Inter e per questo, nelle prime uscite, sta mostrando tutto il suo talento per poter essere un'arma in più nel corso della stagione, che vedrà i ragazzi di Inzaghi impegnati in tantissime partite.