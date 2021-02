Non solo il nuovo logo, svelata anche la nuova scritta "Inter" (FOTO)

FootyHeadlines ha svelato il nuovo logo dell'Inter, leggermente differente da quello delle anticipazioni, cambiano infatti i colori: "Consiste in un logo in cui sono raffigurate lettere stilizzate bianche su sfondo circolare blu, racchiuse in un bordo circolare".

Non solo, il rebranding dei nerazzurri colpirà anche il font della scritta "Inter", che subirà un ammodernamento. Lo stile utilizzato sarà quello che viene definito «caratteri a fantasia».