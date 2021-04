Non solo il titolato Vidal. Scudetto? Per tanti sarà la prima volta

L'Inter a +8, potenzialmente a +11, dalla seconda è ormai lanciata verso lo scudetto. Per alcuni la conquista del campionato sarebbe un'altra medaglia che andrebbe ad aggiungersi ad altre vinte in passato, per altri invece si tratterebbe della prima volta.

Dai titolari alle riserve, non sono pochi quelli che non hanno ancora vinto un campionato di massima serie. Il palmarès di Handanovic conta solo riconoscimenti personali. Quello di De Vrij lo stesso e una Supercoppa Italiana. Bastoni non ha vinto nulla se non il campionato nazionale under 17. Nel palmarès di Hakimi si contano molti riconoscimenti tra premi personali, trofei internazionali (tra cui una Champions con il Real) e coppe nazionali, ma nessun campionato. Per Barella nient'altro che titoli individuali. Lautaro Martinez conta solo la nomina nella squadra migliore della stagione della Uefa Europa League (2019/20).

Radu, Filip Stankovic, Gagliardini e Pinamonti hanno vinto solo a livello giovanile. Padelli, D'Ambrosio e Sensi, con l'eventuale vittoria dello scudetto, andrebbero a riempire un bagaglio di traguardi vuoto. Ranocchia ha vinto nel 2008/09 la Serie B ma nulla in massima serie. A chiudere l'elenco c'è Matteo Darmian, che ha vinto tanto da giovane, quando militava nel Milan, e in Inghilterra, con i Red Devils, ma senza mai raggiungere il traguardo del campionato.

Non sono nemmeno pochi quelli che hanno un bagaglio di campionati vinti con sè. Il primo della lista è Brozovic che ha vinto 2 volte il campionato croato (2012/13, 2013/14). Segue Skriniar, che ha vinto una volta il campionato slovacco (2011/12).

Eriksen ha vinto 3 campionati olandesi per tre anni consecutivi, tra il 2010 e il 2013. Perisic ha fatto il triplete la scorsa stagione con i bavaresi e vinto un altro campionato tedesco nel 2011-12 con il Borussia Dortmund.

Lukaku ha vinto un campionato belga (2009/10). Nel palmarès di Kolarov, oltre ad altri riconoscimenti, ci sono 2 Premier League, vinte con il Manchester City nelle stagioni 2011/12 e 2013/14. Vecino ha vinto un campionato uruguaiano nel 2011/12. C'è Vidal, il più esperto in fatto di campionati vinti, con 3 campionati cileni conquistati (apertura 2006, clausura 2006 e apertura 2007), 4 scudetti con la Juve (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15), 3 campionati tedeschi con il Bayern Monaco (2015/16, 2016/17, 2017/18) e la Liga spagnola con il Barcellona (2018/19).

Young ha vinto nel 2012-13 la Premier con il Manchester United. L'ultimo della lista è Sanchez che ha vinto 2 campionati cileni (clausura 2006 e apertura 2007), un campionato argentino (clausura 2008) ed un campionato spagnolo con i blaugrana nel 2012/13.