Nicolato: "Pinamonti non ha potuto essere qui. Bastoni? Noi di passaggio"

Il ct della Nazionale Under 21, Nicolato, ha parlato della situazione a coinvolto Andrea Pinamonti, bloccato ad Appiano Gentile visti i motivi di Covid, e di chi, come Alessandro Bastoni, è stato solo di passaggio con l'Italia baby.

Ecco le parole del commissario tecnico:

Su Pinamonti: "Abbiamo perso diversi calciatori per infortunio, penso per esempio a Pinamonti, il nostro capitano, che non ha potuto rispondere alla convocazione. Ma non solo a lui".

Su Bastoni: "Alessandro con i grandi? Noi siamo una formazione di passaggio, sono tutti ragazzi che sono passati qui e che hanno l'età per essere qui. È anche molto stimolante ripensare e mettere in campo una formazione ambiziosa, l'ambizione di fare del nostro meglio ci deve essere sempre o non si può fare sport. Da queste situazioni a volte nascono novità".