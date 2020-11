Nicchi: "Errori arbitrali? Ci possono stare, grande lavoro degli arbitri"

Intervenuto a Gr Parlamento, il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, ha respinto al mittente le accuse verso la classe arbitrale e anzi, ha elogiato il lavoro dei suoi uomini in questa fase del campionato. Di seguito le sue parole:

"Se ci sono degli errori riconosciuti significa che non ha funzionato qualcosa nell'applicazione del protocollo. Siamo difronte a un paio di errori che ci possono stare, ma gli arbitri stanno svolgendo un gran lavoro, facendosi trovare pronti in una situazione delicata come quella odierna. Gli arbitri sono felici di avere a loro disposizione il Var: ormai non si parla più di fuorigioco e gol-non gol".

Qualche parola anche sulla situazione sanitaria: "Ci sono tante problematiche: gli arbitri non si allenano più in gruppo e non si confrontano di persona. Anche nel mondo arbitrale ci sono stati dei contagi e non vorrei che si entrasse in una sorta di <zona rossa>, restando senza l'organico per coprire tutte le partite".