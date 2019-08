Nedved: "Icardi? Non parlo di giocatori di altre squadre. Marotta..."

Il sostituto di Maurizio Sarri (out per la polmonite), Pavel Nedved, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida esterna contro il Parma, la prima stagionale. Tra gli argomenti affrontati il possibile trasferimento di Mauro Icardi e le sensazioni che proverà sfidando i doppi ex Giuseppe Marotta ed Antonio Conte.

Ci sarà la possibilità di un ingresso nel mercato, eventualmente? Per esempio Icardi?

"Non sono qua a parlare di giocatori di altre squadre".

Che effetto le fa trovare Marotta e Conte all'Inter?

"Le sfide sono solo sul campo. Ci fa effetto perchè Antonio ha fatto la storia con la Juventus e sappiamo quanto sia forte e quanto vale. Lo stesso posso dire di Marotta. Abbiamo due avversari forti che hanno fatto di tutto per vincere sin da subito. Investimenti che puntano allo Scudetto di quest'anno".