Nè tridente nè Sanchez, con l'Udinese Conte gioca la carta a sorpresa

Non è tempo di esperimenti per Conte. Secondo la Gazzetta dello Sport non ci sarà il tridente in campo domani contro l'Udinese, come molti avevano indicato. Il tecnico resta fedele dunque al suo schema con due attaccanti ma anche in questo caso la sorpresa è dietro l'angolo.

Secondo il quotidiano milanese non sarebbe infatti Lautaro Martinez a far coppia con Lukaku ma Politano. Probabilmente tutto è da collegare ad un saggio turn over considerando gli impegni di questi settimana con le nazionali e l'imminente incontro di apertura del girone di Champions contro lo Slavia Praga.

Dunque, secondo la Gazzetta, "Alexis Sanchez dovrebbe partire dalla panchina, sarà Politano a fare coppia con Lukaku, Ci si aspetta il debutto dal 1' di Diego Godin e il conseguente varo della GDS, il trio difensivo con De Vrij e Skriniar.. A centrocampo Conte potrebbe lanciare per la prima volta il trio Barella-Brozovic-Sensi, con Candreva e Asamoah sulle fasce.