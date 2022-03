Nazionali, tra amichevoli e qualificazioni ai mondiali: il punto sui nerazzurri

Inter, volge al termine l’ultima sosta per le nazionali di questa stagione. Tra amichevoli e qualificazioni ai mondiali son ben 12 i nerazzurri impegnati.

Partiamo dai due italiani Alessandro Bastoni e Nicolò Barella che dopo la deludente eliminazione contro la Macedonia affronteranno in amichevoli la Turchia di Hakan Calhanoglu. L’Argentina, già qualificata ai mondiali, senza Lautaro Martinez ha convocato altri tre nerazzurri: Joaquin Correa e i due primavera Franco e Valentin Carboni. L’Albiceleste ha vinto il primo match contro il Venezuela per 3-0 schierando da titolare Joaquin Correa. Mercoledì notte andrà in scena l’altro match contro l’Ecuador.

Mercoledì notte Alexis Sanchez e Arturo Vidal sfideranno l'Uruguay (senza Matias Vecino) in un match che potrebbe risultare decisivo per la qualificazione ai prossimi mondiali dei cileni. La sconfitta per 4-0 contro il Brasile dello scorso 25 marzo ha complicato di parecchio la corsa alla qualificazione, contro l’Uruguay una vittoria potrebbe non bastare, molto dipenderà dai risultati degli altri campi.

L’Olanda di Dumfries, già qualificata ai mondiali ha trionfato per 4-2 nella prima amichevole contro la Danimarca dell’ex Eriksen (che è tornato al gol) con l’esterno nerazzurro che è rimasto in campo per 90’. Domani sera sfiderà la Germania. Perisic è sceso in campo per 72’ nel pareggio in amichevole della sua Croazia (già qualificata) contro la Slovenia e domani affronterà la Bulgaria. Edin Dzeko sarà impegnato domani con la Bosnia nell’amichevole contro il Lussemburgo dopo aver preso parte alla sconfitta contro la Georgia. La Slovacchia di Milan Skriniar ha invece perso il primo match contro la Norvegia di Haaland e domani affronterà la Finlandia. Il difensore nerazzurro è rimasto in campo per 90 minuti con la fascia da capitano al braccio. I nazionali europei dovrebbero tornare a Milano mercoledì mentre i sudamericani non prima di giovedì mattina.