Nazionali, l'Uruguay convoca 6 'italiani'. Tra loro anche un interista

Altri tre turni di campionato e poi ci sarà una nuova pausa per le nazionali. Proprio per questo, selezioni come l'Uruguay, hanno già stilato la loro lista dei convocati per le partite da affrontare.

Proprio la nazionale sudamericana, ha chiamato ben sei calciatori che militano nel campionato italiano: Godin, Caceres, Bentancur ( che però, purtroppo, ha il Covid), Nandez, Pereiro e l'interista Vecino.

Proprio il centrocampista nerazzurro, pur non avendo giocato nemmeno un minuto in questa stagione, dovrà affrontare un lungo viaggio, in periodo di pandemia, per affrontare gli impegni con la propria nazionale.