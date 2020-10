Nazionali Inter, questa sera undici giocatori in campo

Sono undici i nerazzurri impegnati questa sera con le rispettive nazionali nelle sfide di Nations League. Focus sui tre azzurri impegnati in Polonia con l'Italia di Roberto Mancini. Nicolò Barella sarà titolare nel centrocampo azzurro nella sfida di Danzica, mentre D'Ambrosio e Sensi partiranno dalla panchina. Nello stesso girone degli azzurri è inserita anche l'Olanda di Stefan De Vrij che sarà di scena in Bosnia, dove darà vita ad un duello che richiama alla Serie A con Edin Dzeko.

Alle ore 18.00 in campo anche Brozovic e Perisic nella sfida a Zagabria della Croazia contro la Svezia. Alla stessa ora scenderà in campo anche Romelu Lukaku che con il suo Belgio sarà impegnato nella supersfida di Wembley contro l'Inghilterra. Per chi volesse seguire le gesta in nazionale del numero nove nerazzurro è possibile farlo sul Canale 20 di Mediaset.

Gli ultimi due giocatori di Antonio Conte impegnati sono Christian Eriksen e Aleksandar Kolarov. Il danese giocherà in Islanda con la sua Danimarca, la Serbia di Kolarov ospiterà a Belgrado l'Ungheria.

Tanta Inter in campo questa sera. Con Conte e tutti i tifosi nerazzurri che terranno le dita incrociate in vista Derby.