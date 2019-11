Nazionali Inter, la serata: sorride Skriniar, Lukaku e Lazaro spettatori

Finite le fatiche europee per alcuni giocatori dell'Inter. Una serata che ha visto la vittoria casalinga della Slovacchia di Skriniar contro l'Azerbaigian, un 2-0 finale che porta gli slovacchi al terzo posto in classifica. Per il difensore nerazzurro 90 minuti e un cartellino giallo arrivato nel finale.

Lukaku e Lazaro sono stati spettatori negli incontri che hanno visto il Belgio dilagare contro Cipro e l'Austria perdere in Lettonia. Entrambi i giocatori nerazzurri non sono scesi in campo, guardando il match dalla panchina. Per la cronaca, il Belgio ha vinto 6-1 mentre l'Austria è stata sconfitta 1-0 dai lettoni, al primo successo in queste qualificazioni.

Da ricordare anche la vittoria dell'Olanda di De Vrij, 5-0 in casa contro l'Estonia. Per il difensore nerazzurro ennesima panchina, questa volta non per scelta tecnica, ma per un leggero infortunio subito nei giorni scorsi.