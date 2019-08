Nazionali giovanili, otto nerazzurri convocati tra U19 e U17

Sono otto i giovani giocatori nerazzurri chiamati dai rispettivi c.t. per i prossimi impegni delle nazionali U19 e U17, due in Under 19 e ben sei in Under 17. Il club nerazzurro ha pubblicato nel sito ufficiale due note con i nomi dei calciatori convocati.

"I calciatori nerazzurri Ramen Cepele, Mattia Zanotti, Cesare Casadei, Giovanni Fabbian, Degnand Wilfried Gnonto e Luca Magazzu sono stati convocati dall'Italia U17 per uno stage che si terrà a Coverciano dal 18 al 22 agosto".

"Eddie Anthony Salcedo Mora e Michael Ntube sono stati convocati dal CT dell'Italia U19, Alessio Bollini, per la gara che la nazionale azzurra disputerà contro la Slovenia (14/8, ore 18, Ajdovscina)".