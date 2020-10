Nazionali, ecco come sono andati i cinque giocatori dell'Inter impegnati ieri sera

Settimana di impegni con le rispettive nazionali per molti nerazzurri. Tra Nations League, amichevoli, Qualificazioni mondiali o spareggi per gli Europei, ci sono tanti impegni per molti giocatori della rosa di Antonio Conte.

Sono scesi in campo Eriksen, Sensi, Brozovic, Perisic e De Vrij. Il centrocampista danese ha giocato per 72 minuti nell'amichevole giocata ad Herning dalla Danimarca, partita vinta 4-0 contro le Isole Far Oer. Il giocatore dell'Inter ha siglato il rigore del 2-0. Stefano Sensi è subentrato nell'amichevole vinta dall'Italia 6-0 contro la Moldavia. L'ex Sassuolo è subentrato al 68' a Bonaventura, mentre gli altri due nerazzurri convocati da Roberto Mancini, D'Ambrosio e Barella, non sono stati impiegati.

Vittoria anche per la Croazia di Brozovic e Perisic in Svizzera. Il centrocampista è subentrato ad inizio ripresa, mentre l'esterno è entrato 15' minuti dal termine. Stefan de Vrij è rimasto in campo 45 minuti nell'amichevole persa dall'Olanda contro il Messico.