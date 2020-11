Nazionali, Bonucci si infortunia: nuova opportunità per un interista?

Come annunciato dallo stesso calciatore alla fine dell'allenamento della giornata di oggi, Leonardo Bonucci è incorso in un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare la partita di domani sera che vedrà la Nazionale di Roberto Mancini sfidare, per la Nations League, la Polonia alle 20:45.

Il ct dovrà quindi cambiare le carte in tavola per ciò che concerne il pacchetto arretrato, dopo le prove che vedevano Bonucci e Acerbi partire dal primo minuto. Proprio per questo potrebbe toccare ancora ad Alessandro Bastoni, reduce dall'ottima prestazione contro l'Estonia, ed in ballottaggio con il difensore milanista Alessio Romagnoli.

Grana che non ci voleva per la Nazionale e che potrebbe regalare una seconda gioia ad Alessandro Bastoni che si candida ad essere un elemento importante per gli azzurri.