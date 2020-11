Nazionale, Mancini ne covoca 41. Tre interisti presenti

Tempo di convocazioni in Nazionale per gli uomini di Mancini - il ct positivo al Covid, a cui vanno i migliori auguri -. L'ex allenatore di Inter e Manchester City, ha convocato 41 uomini per le partite di Nation League, di cui 3 dell'Inter.

Ecco i nomi dei calciatori:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Meret, Cragno;

Difensori: Acerbi, Biraghi, Bonucci, Calabria, Criscito, D'Ambrosio, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Florenzi, Mancini, Ogbonna, Luca Pellegrini, Romagnoli, Spinazzola;

Centrocampisti: Castrovilli, Barella, Cristante, Gagliardini, Jorginho, Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Pessina, Soriano, Tonali;

Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Caputo, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Insigne, Kean, Lasagna, Orsolini, Pellegri.