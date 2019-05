Nazionale argentina: Lautaro Martinez esulta, Icardi rosica

Il CT della nazionale argentina Scaloni ha diramato la lista dei 23 convocati per la partecipazione alla Coppa America, in programma in Brasile dalla metà di giugno. Come le indiscrezioni avevano preannunciato tra i convocati figura Lautaro Martinez ma non Mauro Icardi. Tra i protagonisti della serie anche il friulano Rodrigo De Paul e lo juventino Paulo Dybala.

Come era prevedibile, Icardi paga il suo disastroso 2019, incentrato sulle polemiche più che sui gol. Dopo i 50 giorni di assenza seguiti alla vicenda della fascia da capitano, Icardi ha messo a segno soltanto due gol, entrambi su rigore, contro Genoa e Napoli.

Da parte sua invece Lautaro Martinez ha manifestato tutta la sua felicità in post comparso oggi sui social: “Felice di essere stato convocato per vestire e difendere i colori del mio paese nella Coppa America in Brasile. E’ sempre un orgoglio”.

Adesso Icardi avrà tutta l’estate per rilassarsi insieme alla sua famigli e pensare agli errori commessi in questi mesi, che lo hanno visto perdere non solo la fascia da capitano ma anche il ruolo di riferimento che aveva all’interno del gruppo nerazzurro fino a pochi mesi fa. E, dulcis in fundo, la maglia dell’Albiceleste, per conquistare la quale aveva lottato tanto ai tempi dei duelli con Higuain e che adesso si vede sfilare dal giovanissimo compagno di squadra.

Questo l’elenco completo dei 23 di Scaloni:

Portieri: Andrada (Boca Juniors), Armani (River Plate), Marchesin (América)

Difensori: Otamendi (Man. City), Pezzella (Fiorentina), Funes Mori (Villarreall), Tagliafico (Ajax), Foyth (Tottenham), Casco (River Plate), Acuna (Sporting Lisbona), Saravia (Racing)

Centrocampisti: Paredes (Psg), Lo Celso (Betis), Palacios (River Plate), Rodriguez (América), Pereyra (Watford), De Paul (Udinese), Di Maria (Psg)

Attaccanti: Messi (Barcellona), Aguero (Man. City), Martinez (Inter), Suarez (River Plate), Dybala (Juventus).