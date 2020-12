Nations League, svelato l'avversario dell'Italia nelle final four!

Nel pomeriggio odierno, a Nyon è andato in scena il sorteggio relativo alle fasi finali della Nations League, le cui finaliste sono: Italia, Francia, Spagna e Belgio. La formula prevede che le quattro nazionali si affronteranno in due semifinali (in programma il 6 e il 7 ottobre 2021) dalle quali usciranno i nomi delle due finaliste che si contenderanno il trofeo nella finalissima, in programma il 10 ottobre 2021.

L'urna ha decretato che gli azzurri si contenderanno il passaggio del turno contro la Spagna, mentre l'altra semifinale vedrà contrapposte Francia e Belgio, forse le due nazionali più forti al mondo in questo momento. Le final four della Nations League avranno luogo in Italia, nello specifico a Milano (San Siro) e a Torino (Allianz Stadium).

Semifinali

Spagna-Italia: Milano, 6 ottobre 2021

Belgio-Francia: Torino, 7 ottobre 2021

Finali

Terzo/Quarto posto: 10 ottobre 2021

Finalissima: 10 ottobre 2021