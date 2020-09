Nations League, quanti nerazzurri in campo questa sera!

Terza serata di Nations League infarcita di giocatori dell'Inter che scenderanno in campo con le proprie nazionali. Dopo l'ottima prova dei due nerazzurri in campo ieri contro la Bosnia nell'Italia di Roberto Mancini, con Stefano Sensi in gol e Nicolò Barella autore di una grandissima prestazione, tanto da meritare il premio di migliore in campo per gli Azzurri, questa sera tocca ai nazionali stranieri.

Gli occhi sono sicuramente puntati sul "Parken Stadion" di Copenaghen per la sfida tra la Danimarca di Christian Eriksen e il Belgio di Romelu Lukaku. Il centrocampista danese è la stella incontrastata della sua nazionale, trascinata alla promozione dalla Lega B con una serie di risultati pazzeschi. Otto vittorie, sette pareggi nelle ultime quindici partite con un solo gol incassato.

Di fronte c'è una delle nazionali più talentuose del panorama mondiale, terza a Russia 2018, che ha in Lukaku, con oltre 50 gol, è il miglior marcatore della storia della nazionale belga. Un Lukaku che ha chiuso in discreta forma, per usare un eufemismo, la sua stagione, segnando ad ogni avversario in Europa League.

Ad Oporto, in Portogallo, in campo la Croazia di Marcelo Brozovic e del rientrante dal prestito Ivan Perisic che si troveranno di fronte la nazionale campione in carica di questa competizione e campione d'Europa in carica, il Portogallo di Ronaldo, in dubbio però per questa sfida.