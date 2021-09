Nasce Inter Academy Dubai: gli obiettivi del nuovo progetto

E' nata ufficialmente Inter Academy Dubai. Il nuovo progetto, che consolida la presenza del brand nerazzurro in Medio Oriente, è volto soprattutto ai bambini e ragazzi locali. Questi avranno la possibilità di partecipare ad attività ed eventi legati al calcio sul territorio. I giovani calciatori si allenenranno seguendo gli elevati standard tecnici ed etici dell’Inter.

“L’apertura di questa nuova Inter Academy a Dubai è per noi di importanza strategica e testimonia il continuo processo di internazionalizzazione del club in un territorio chiave come quello degli Emirati Arabi". Ha dichirato il responsabile CEO Corporate di FC Internazionale Milano.Alessandro Antonello.

"Non vediamo l’ora di iniziare - ha invece dichiarato Yousuf Ali Behzad, Chairman di Team Mind Sports Academy LLC- questo nuovo progetto, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi di Dubai l’opportunità di allenarsi nelle nostre strutture all’avanguardia con allenatori altamente qualificati provenienti dal club Campione d'Italia!”.

Le attività partiranno per settembere e saranno strettamente dallo staff di Inter Academy