Napoli, partenza sprint per Spalletti ma l’inverno preoccupa

La vittoria contro l’Udinese ha permesso al Napoli di scavalcare Milan e Inter e portarsi al vertice della classifica a punteggio pieno. Il club allenato da Luciano Spalletti, con 4 vittorie in altrettante partite disputate, si sta rivelando in questa prima parte di stagione la principale antagonista ai nerazzurri per lo scudetto.

Un avvio strepitoso per gli azzurri, che stanno dimostrando sul campo di essere una squadra solida in difesa e spietata e pericolosa in zona gol nonostante la non esaltante campagna acquisti estiva. L’uomo simbolo del Napoli targato Luciano Spalletti è senza dubbio Victor Osimhen, che ieri ha trovato il primo gol in campionato di questa stagione dopo la doppietta messa a segno giovedì scorso in Europa League. Il nigeriano, arrivato l’anno scorso per 50 milioni di euro più bonus e contropartite, è chiamato in questa stagione a trascinare gli azzurri.

Giovedì andrà in scena il match contro la Sampdoria, squadra in grande forma che è riuscita a bloccare l’Inter la scorsa settimana. Le squadre allenate da Luciano Spalletti sono sempre partite forti ad inizio campionato per poi calare drasticamente a metà stagione. Basti pensare alla sua esperienza con l’Inter. Nella sua prima stagione in nerazzurro è stato in testa alla classifica e imbattuto fino a dicembre per poi imbattersi in un filotto negativo di 8 partite senza vittorie, di cui 5 pareggi di fila. Anche l’anno successivo l’Inter di Spalletti ebbe un drastico calo a gennaio, collezionando un solo punto per poi proseguire la striscia negativa a febbraio con tre sconfitte di fila, due vittorie, un pareggio e un’altra sconfitta a inizio marzo.