Napoli Juve, Spalletti pronto alla sorpresa in mezzo al campo

Napoli Juve, quella del Diego Armando Maradona di oggi sarà una sfida pronta a regalare spettacolo da ambo le parti. Alle 18 infatti, le due squadre si scontreranno dopo aver cominciato il campionato in maniera totalmente diversa: i partenopei hanno conquistato sei punti trionfando contro Venezia e Genoa, mentre i bianconeri nelle prime due gare hanno raccolto un solo punto pareggiando contro l'Udinese e perdendo in casa contro l'Empoli.

Insomma, due situazioni diverse ma che in determinati contesti rischiano di passare in secondo piano. Nel frattempo, la redazione di Sky Sport ha fatto il punto sulle probabili formazioni partendo da quella dei padroni di casa dove in porta va sottolineato il ritorno di Ospina che ha recuperato dall'infortunio in tempi record. La difesa sarà a quattro e sarà formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario, mentre i due mediani saranno il neo-acquisto Anguissa (arrivato da poco dal Fulham) e Fabian Ruiz. Infine, a supporto dell'unica punta Osimhen (a cui è stata ridotta la squalifica) ci sarà il trio composto da Insigne, Elmas e Politano.

Per quanto concerne la formazione della Juve, vanno assolutamente sottolineate le assenze pesanti di Cuadrado, Alex Sandro, Danilo, Bentancur, Dybala e sicuramente anche Chiesa. Per questo motivo, il tecnico dei torinesi Allegri potrebbe momentaneamente passare ad un 3-5-2 con Szczesny tra i pali e De Ligt, Bonucci e Chiellini sulla retroguardia. Sulle fasce dovrebbero agire Pellegrini e De Sciglio, mentre in mezzo dovranno vedersi McKennie, Locatelli e Rabiot. Per concludere, il tandem d'attacco sarà formato da Kulusevski e Morata. Una squadra senza dubbio rimaneggiata e con poche alternative in panchina.