Napoli Juve, il giudice sportivo "grazia" gli azzurri: ricorso accolto

NAPOLI JUVENTUS - Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso presentato dal club partenopeo per Victor Osimhen. E' stata dunque ridotta la squalifica dell'attaccante che era stato espulso per una manata, durante la prima giornata contro il Venezia, data a Heymans.

Il calciatore potrà essere dunque del match, in programma sabato 11 settembre alle 18.3. Una buona notizia per i partenopei che, come riporta Gianluca Di Marzio, non avrannoa disposizione Dries Mertens.