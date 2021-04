Napoli-Inter, Zielinski dovrebbe farcela per domenica

La partita di domenica sera tra Napoli e Inter, allo stadio Diego Armando Maradona, sarà una sfida per obiettivi diversi tra le due squadra, ma con un tasso di difficoltà e di rischio elevatissimo, soprattutto per i nerazzurri che se la vedranno con una squadra per cui perdere potrebbe dire abbandonare il treno Champions.

La squadra allenata da Rino Gattuso, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrà fare a meno di David Ospina, mentre dovrebbe essere recuperato a pieno regime Piotr Zielinski che aveva avuto un piccolo acciacco la scorsa partita.

Match complicato, quindi, per l'Inter, contro una squadra che gioca bene, con tanti uomini capaci di segnare. Starà a Conte e i suoi ragazzi trovare le soluzioni migliori.