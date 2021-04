Napoli-Inter, un solo dubbio per Conte: tre giocatori per una maglia

L’Inter scenderà in campo domenica sera per il prossimo impegno di campionato per affrontare il Napoli in trasferta. Un match che, a sole 8 giornate dalla fine del campionato, potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa scudetto nerazzurra.

Come riportato da SportMediaset, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a schierare il miglior undici possibile ma sarebbe alle prese con un solo grande dubbio su chi schierare dal primo minuto sulla fascia sinistra. Il tecnico nerazzurro può contare sul recupero di Ivan Perisic, ma il croato è insidiato Darmian (autore del gol vittoria contro il Cagliari) e Young (tornato ad ottimi livelli)

Per il resto solito 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni a blindare la porta di Handanovic. In cabina di regia Brozovic con Barella ed Eriksen interni di centrocampo. Sulla fascia destra torna titolare Hakimi mentre in attacco ci saranno Lautaro e Lukaku