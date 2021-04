Napoli-Inter, un solo dubbio per Conte: le probabili formazioni

Manca sempre meno a Napoli-Inter, posticipo domenicale della trentunesima giornata di Serie A, che potrebbe dire molto sulle sorti di questo campionato in chiave scudetto e Champions League.

Per quanto riguarda le scelte di campo, Antonio Conte sembra avere un solo dubbio ancora da scogliere. In difesa toccherà come sempre al terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sulla fascia destra agirà il titolarissimo Hakimi. Ballottaggio sulla corsia sinistra, dove Darmian al momento sembra favorito su Young. A centrocampo rientra dalla squalifica Barella, che completerà il reparto insieme a Brozovic ed Eriksen. Nessun dubbio in attacco, dove agirà la coppia del gol: Lautaro-Lukaku.

Napoli-Inter, le probabili:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku.