Napoli-Inter, un solo dubbio per Conte: ballottaggio De Vrij-Ranocchia

Tutto pronto allo Stadio San Paolo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter. I nerazzurri devono ribaltare la sconfitta per 0-1 della sfida d’andata giocata a San Siro per approdare in finale contro la Juventus.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte sarebbe ancora alle prese con l’ultimo dubbio di formazione, ovvero chi far giocare tra Stefan De Vrij e Andrea Ranocchia. L’olandese non è ancora nelle migliori condizioni e il tecnico nerazzurro potrebbe decidere di non rischiarlo in vista dei prossimi impegni. Per il resto formazione già fatta, con Skriniar, Bastoni e uno tra De Vrij e Ranocchia a blindare la porta di Handanovic. Sulle fasce Candreva e Young, con Brozovic e Barella in mezzo al campo. In avanti spazio a Eriksen sulla trequarti a supporto delle due punte Lukaku e Lautaro Martinez.

INTER (3-4-1-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.