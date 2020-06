Napoli Inter, tegola per Gattuso: Lobotka infortunato

In vista del match di domani sera, Gattuso perde il centrocampista. Problema muscolare per Lobotka che non ci sarà contro l'Inter

Vigilia di Napoli-Inter e problemi per Gattuso. In casa partenopea c'è l'infortunio di Lobotka. Il centrocampista si è fermato per un problema muscolare. Affaticamento al retto femorale sinistro. Gattuso non avrà a disposizione il giocatore per la sfida di domani sera contro i nerazzurri.