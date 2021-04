Napoli-Inter, squadra che vince non si cambia: la probabile dei nerazzurri

Domani sera l'Inter è attesa dalla delicatissima sfida in casa del Napoli, che potrebbe dire molto sulle sorti di questo campionato, sia in chiave scudetto che in chiave piazzamento Champions. Una partita da vincere per i nerazzurri, come spiegato bene da Antonio Conte in conferenza stampa, in quanto l'obiettivo è ancora lontano.

Per quanto riguarda le scelte di campo, non dovrebbero esserci grosse novità rispetto all'Inter vista nelle ultime apparizioni. L'unico dubbio sembra essere sulla fascia sinistra, dove Young è in vantaggio su Darmian. Anche Perisic dovrebbe prendere parte alla trasferta partenopea, ma è difficile un suo impiego dall'inizio dopo il recente infortunio muscolare.

Per il resto, confermata la difesa titolare formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sulla fascia destra toccherà ad Hakimi. A centrocampo rientra dalla squalifica Barella, che completerà il reparto insieme a Brozovic ed Eriksen. Infine, torna dal 1' minuto Lautaro, che contro il Cagliari ha ceduto il posto a Sanchez.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku.