Napoli-Inter, solidità e sfrontatezza: un insospettabile il migliore

Napoli-Inter è stato un match non facile per i nerazzurri.

La squadra di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta nel Derby contro il Milan doveva dare una risposta importante in Serie A, soprattutto in vista della lotta Scudetto. Ma così non è stato. Contro gli azzurri, l'Inter và sotto dopo il gol di Insigne e nel secondo tempo la pareggia grazie al gol di Edin Dzeko. Tra i migliori in campo per i nerazzurri oltre al gigante bosniaco troviamo Federico Dimarco, l'uomo che non ti aspetti di questa Inter. L'esterno classe 97 in stagione ha già dimostrato di poter essere importante e soprattutto di saper dire la sua in questa squadra ricca di tecnica e qualità.

Da esterno a tutta fascia a centrale adattato del trio difensivo, Dimarco ha sempre sfornato prestazioni importanti e quella contro il Napoli è l'ennesima conferma. Con Bastoni squalificato e infortunato, contro gli azzurri è toccata a lui. L'ex Verona ha giocato da terzo di difesa insieme a De Vrij e Skriniar e di certo non ha sfigurato. Come riportato nelle pagelle sul nostro sito, Dimarco è stato tra i migliori dell'Inter alla pari di Dumfries e Dzeko. Il canterano nerazzurro ha disputato una gara completa, tra spinta e copertura. Spiccano tra i dati della sua gara i 2 salvataggi e i 3 intercetti in 89 minuti di gioco. Insomma, ha dimostrato solidità e sfrontatezza.

Adesso per i nerazzurri testa alla sfida contro il Liverpool di mercoledì. Dimarco (le sue parole al termine di Napoli-Inter), vista la possibile assenza di Bastoni potrebbe essere un valore aggiunto per Inzaghi e soprattutto un'ulteriore certezza in questa squadra ricca di calciatori importanti.