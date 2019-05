Napoli-Inter, Sconcerti severissimo con i nerazzurri: le parole

Piovono critiche per l'Inter di Luciano Spalletti che è scesa in campo ieri sera al San Paolo. I nerazzurri, che non sono riusciti a strappare neanche un punto contro una squadra già matematicamente seconda, sono stati aspramente criticati dal famoso editorialista.

“Inter a Napoli non ha perso solo una partita, ha buttato via qualunque cosa avesse costruito negli ultimi due anni. A Napoli si può perdere, ma non così e non quando a una giornata dalla fine il risultato conta solo per una squadra in campo. È stata una chiusura netta prima di tutto con se stessa".

Questo è quanto scritto da Mario Sconcerti nel corso del suo editoriale per il Corriere della Sera. Insomma, in maniera analoga alla passata stagione, i meneghini si giocherano la qualificazione in Champions League all'ultima giornata.