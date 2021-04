Napoli Inter probabili formazioni, ultimi dubbi per Gattuso e Conte

E' una sfida dove a trionfare sarà sicuramente lo spettacolo quella che andrà in scena stasera alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli di Gennaro Gattuso e l'Inter di Antonio Conte.

Per fronteggiare la capolista, il tecnico di origini calabresi (tenendo conto della squalifica di Hirving Lozano) dal primo minuto con ogni probabilità manderà in campo questo undici:

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

A questa formazione, l'ex CT della Nazionale risponderà con:

INTER (3-5-2) Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku.

Doverosa precisazione: come confermato da Antonio Conte in conferenza stampa, Ivan Perisic è totalmente ristabilito ma per il posto da titolare al momento resta favorito Matteo Darmian. Per il resto, dovrebbe vedersi la formazione tipo delle ultime settimane.