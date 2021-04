Napoli-Inter probabili formazioni: torna la LuLa, Conte riconferma il jolly

L’Inter è al lavoro per preparare il big match di domenica sera contro il Napoli. Occasione da non fallire per i nerazzurri che potrebbero centrare la dodicesima vittoria consecutiva e provare ad aumentare il distacco dalle inseguitrici.

Antonio Conte può contare sul rientro di Barella dopo il turno di squalifica che gli ha impedito di sfidare il Cagliari. Il centrocampista dovrebbe partire da titolare con Brozovic ed Eriksen. In attacco Lautaro e Lukaku. La linea difensiva sarà composta dal solito trio Skriniar-De Vrij-Bastoni con Handanovic tra i pali. Sulla destra torna titolare Hakimi, mentre sulla sinistra dovrebbe essere riconfermato Darmian nonostante il recupero di Perisic. L’ex Parma, autore del gol vittoria contro il Cagliari, sta vivendo un ottimo periodo di forma e Conte non sembrerebbe intenzionato a lasciarlo in panchina.

Gennaro Gattuso sarà costretto a fare a meno dell’infortunato Ospina e dello squalificato Lozano. In porta spazio a Meret con Manolas e Koulibaly al centro della difesa. Sulle corsie laterali Di Lorenzo e Mario Rui, al momento favorito su Hysaj. In mediana Fabian Ruiz e Demne. In avanti l’ex Politano, Mertens e Insigne a supporto di Oshimen.