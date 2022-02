Napoli Inter probabili formazioni, Inzaghi ha scelto chi sostituirà Bastoni

Mancano esattamente 4 ore al fischio di inizio di Napoli Inter.

Una sfida che oggi (12 febbraio 2022) potrebbe tracciare una linea precisa che condurrebbe le due squadre verso l'obiettivo scudetto. I campioni d'Italia in carica sono consapevoli che sfidare i partenopei tra le loro mura amiche non è mai semplice. La gara vinta lo scorso gennaio 2020 dove a portare i tre punti furono Romelu Lukaku (doppietta) e Lautaro Martinez infatti, per l'Inter fu l'unica vittoria in campionato in casa del Napoli degli ultimi 22 anni. Per questo motivo, archiviata la delusione del derby perso contro il Milan, il gruppo squadra interista vuole inglobare quanto di buono fatto nella vittoria in Coppa Italia contro la Roma di Josè Mourinho.

Intanto, dalla redazione di Sky Sport si apprendono le ultime notizie circa i 22 uomini che dovrebbero scendere in campo dal 1'. Luciano Spalletti scenderà in campo con il solito 4-2-3-1 con Ospina tra i pali e il quartetto di difesa formato da Di Lorenzo, Koulibaly (di rientro dalla Coppa d'Africa dove ha trionfato con il suo Senegal e favorito su Juan Jesus), Rrahmani e Mario Rui. In mediana agiranno Fabian Ruiz e Lobotka (quest'ultimo in vantaggio rispetto ad Anguissa), mentre alle spalle dell'unica punta Osimhen ci saranno Insigne, Zielinski e Politano.

Per quanto concerne l'Inter, Simone Inzaghi opterà per il consueto 3-5-2 con Handanovic tra i pali che sarà difeso da Skriniar, De Vrij e Dimarco (l'ex Verona con ogni probabilità la spunterà su D'Ambrosio e prenderà il posto dell'infortunato e squalificato Bastoni). Sulle fasce ci saranno Dumfries e Perisic, mentre la mediana sarà formata dagli intoccabili Barella, Brozovic e Calhanoglu. Chiosa di Sky sull'attacco nerazzurro: dall'inizio, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe vedersi il tandem formato da Lautaro Martinez e Dzeko con Sanchez pronto a subentrare a partita in corso.