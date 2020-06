Napoli Inter probabili formazioni, Gattuso tenta i recuperi Ruiz e Mertens

Dopo circa 4 mesi dallo 0-1 di San Siro deciso dal gran sinistro a giro di Fabian Ruiz, Inter e Napoli questa sera al San Paolo si sfideranno in una gara che varrà l'accesso alla finale di Coppa Italia.

Il tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso però, oltre all'assenza dell'infortunato Kostas Manolas, dovrà fare i conti con le condizioni proprio del centrocampista spagnolo e di Dries Mertens, entrambi non al 100% per via di alcune noie muscolari accusate in settimana.

Nel frattempo, la redazione di Sky Sport ha reso noto il possibile undici titolare che sfiderà quello che schiererà il tecnico interista Antonio Conte. Questa la probabile formazione azzurra:

4-3-3 Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, F.Ruiz, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.