Napoli Inter probabili formazioni, Conte ha due dubbi da risolvere

Sarà una sfida tutt'altro che semplice quella di questa sera per l'Inter. I nerazzurri non trionfano al San Paolo dal lontano 1997, quando a decidere la partita furono la rete di Galante e l'autorete di Turrini.

In virtù dell'abbondante vittoria di questo pomeriggio della Juventus però (4-0 contro il Cagliari), Conte per rimanere in scia al proprio ex club può schierare questo undici:

3-5-2 Handanovic, Godìn, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi, Lautaro, Lukaku.

Gli unici che rischiano di fare il proprio ingresso in campo a partita in corso sono Godìn e Vecino (insidiati rispettivamente da Bastoni e Gagliardini).