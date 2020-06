Napoli Inter, Marotta: "Triplete straordinario, vogliamo vincere anche oggi"

L'ad nerazzurro Beppe Marotta parla nel pre-partita della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Marotta ringrazia Gravina, Dal Pino e i calciatori per la ripresa del calcio italiano.



Ecco quanto dichiarato da Marotta ai microfoni di Rai Sport:"Abbiamo voglia di vincere anche stavolta. Il triplete è stato straordinario, ma anche in questa occasione vogliamo farci trovare pronti. Ripresa? Tutto il calcio si è impegnato, ringraziamo Gravina, i giocatori per la loro professionalità e Dal Pino, è difficile adesso capire che effetto avranno i carichi di lavoro".