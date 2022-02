Napoli-Inter, le ultimissime dai campi. Che dubbio dietro per Spalletti

Napoli-Inter, manca poco al big match del Maradona per la squadra di Simone Inzaghi, che deve sostituire lo squalificato – e infortunato – Bastoni (qui le novità dai quotidiani di stamani).

Due le opzioni: o Dimarco o D’Ambrosio, ballottaggio apertissimo con il primo leggermente avanti. Conferme per de Vrij e Skriniar, come per Dumfries (in netto vantaggio su Darmian) e Perisic sulle fasce. A centrocampo pronti Barella, Brozovic e Calhanoglu, non ci sono dubbi; non convocato Vecino per un fastidio al ginocchio. In attacco sono in tre per due maglie: Lautaro Martinez e Dzeko in pole, ma Sanchez fino all’ultimo spera visto il grande momento di forma. Torna tra i convocati Felipe Caicedo.

Inter, probabile formazione – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco/D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko/Sanchez.

Non è scontato l’impiego di Kalidou Koulibaly al centro della difesa di casa Napoli. La decisione verrà presa a ridosso del match da Spalletti, che deve ancora scegliere tra K2 e Juan Jesus col senegalese di pochissimo favorito. Questione soprattutto di condizione fisica e stanchezza dopo i viaggi, ma Koulibaly vuole esserci e spinge per far coppia con Rrahmani. A destra c’è Di Lorenzo, a sinistra Mario Rui e in porta è confermato Ospina. In mediana Fabian Ruiz in coppia con Lobotka, in pole su Anguissa. Sulla trequarti ecco Politano, Zielinski e Insigne a supporto di Osimhen. Armi Mertens e Petagna a gara in corso, out Lozano per infortunio.

Napoli, probabile formazione – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly/Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka/Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.