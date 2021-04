Napoli-Inter, l'ex Gargano: "L'Inter fu un sogno, ma ho il Napoli nel cuore"

La testata Fanpage.it ha intervistato in esclusiva Walter Gargano, che nella sua carriera ha giocato sia con la maglia del Napoli che con la maglia dell'Inter. Il centrocampista, attualmente in forze al Penarol (Uruguay), ha parlato della partita di domani, evidenziando anche il suo personale attaccamento alla squadra partenopea:

"Domani sera sarà durissima per il Napoli, ma devono provarci. E' ancora possibile raggiungere la qualificazione in Champions League e devono fare il possibile per riuscirci. L'Inter ha molto vantaggio sulle inseguitrici, ma Conte non vorrà lasciare nulla al caso".

Ancora Gargano: "Il prestito all'Inter fu la realizzazione di un sogno per me, perché era la squadra che da bambino prendevo sempre alla playstation. In azzurro invece ho vissuto anni fantastici e indimenticabili: penso che qualsiasi giocatore debba vivere almeno un anno a Napoli, per poter giocare con quella tifoseria. Fra Inter e Napoli, comunque, preferirò sempre i partenopei".