Napoli Inter, i numeri: bilancio positivo per i nerazzurri

Il match che aprirà l'anno 2020 nerazzurro è quello del San Paolo contro il Napoli. L'Inter ha un bilancio positivo col club partenopeo: 64 i successi contro i 46 degli azzurri. 36 i pareggi tra le due squadre, con nessun giocatore della rosa attuale che è riuscito a trovare la marcatura contro il club di De Laurentiis.



L'Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime 5 gare e inoltre la squadra allenata da Conte ha la miglior difesa del campionato ( 14 reti subite in 17 incontri).



I nerazzurri sono inoltre l'altra formazione che ha segnato più gol di testa: 7 sigilli contro i 6 siglati dal Cagliari. Nessun'altra squadra ha segnato più gol di Inter e Napoli nel primo quarto d'ora di partita in questa Serie A, entrambe a tre. Inter (57) e Napoli (62) sono le due formazioni che hanno subito meno conclusioni nello specchio della porta.



Quello del 6 gennaio, oltre al confronto numero 147 in A, sarà il primo match tra Conte e Gattuso, con il tecnico ex Milan che non ha mai vinto da allenatore contro i nerazzurri (1 pareggio e due sconfitte). Fischio d'inizio alle 20:45.