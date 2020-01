Napoli Inter formazioni ufficiali, questo l'undici scelto da Conte

Nonostante a separare le due squadre attualmente ci siano ben 18 punti, fronteggiare il nuovo Napoli targato Gennaro Gattuso per l'Inter non sarà facile. Da quando sulla panchina azzurra si è seduto l'allenatore calabrese infatti, i partenopei tra le mura amiche non hanno mai vinto.

Dunque, i padroni di casa tenteranno in ogni modo di regalare a Gattuso la prima vittoria casalinga per poi rincorrere un posto tra le prime quattro attualmente distante 11 punti.

In ogni caso, per conquistare una vittoria che al San Paolo manca da ben 23 anni, Antonio Conte ha deciso di schierare questo undici:

3-5-2 Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Brozovic, Gagliardini, Biraghi, Lautaro, Lukaku.