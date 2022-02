Napoli Inter formazioni ufficiali, le scelte di Spalletti e Inzaghi

Napoli Inter sta per cominciare.

Tra quasi un'ora, l'arbitro Doveri darà il via ad una gara che profuma già di scudetto. I padroni di casa distano un solo punto dai capolisti e campioni d'Italia in carica, condividendo il secondo posto in classifica in ex aequo con il Milan di Stefano Pioli. Luciano Spalletti e Simone Inzaghi intanto, hanno reso note le loro scelte per le formazioni ufficiali del match del Diego Armando Maradona e diffuse sui canali social dei rispettivi club:

NAPOLI (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Insigne, Zielinski, Politano; Osimhen.

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.