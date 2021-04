Napoli-Inter, formazioni ufficiali: Darmian parte titolare, Osimhen dal 1'

Tra poco andrà in scena al Maradona il big match che chiuderà la 31esima giornata di campionato, Napoli-Inter. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il passo falso commesso dalla Juventus quest'oggi a Bergamo per scavalcarla in classifica e portarsi al quarto posto, in zona Champions. Mentre i nerazzurri vorranno proseguire la serie vincente per avvicinarsi sempre di più allo scudetto.

Gattuso ha sciolto i suoi dubbi: partirà dal primo minuto Osimhen, Mertens starà in panchina. Come si prevedeva, a prendere il posto degli indisponibili Lozano e Ospina saranno Politano e Meret. Conte invece ha schierato la solita formazione titolare con Darmian sulla fascia sinistra al posto di Perisic, recuperato da poco dall'infortunio. Di seguito le formazioni ufficiali:

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-2-3-1) - Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zienlinski, Insigne; Osimhen.

INTER (3-5-2) - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku