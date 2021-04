Napoli-Inter, è la vigilia: tutte le ultime di formazione

La sfida allo stadio "Maradona" contro il Napoli può essere decisiva per la volata Scudetto dell'Inter, che per l'appuntamento di domani affronterà gli azzurri con la miglior formazione possibile.

Un fortino che avrà in Skriniar, De Vrij e Bastoni i suoi guardiani a difesa della porta di Handanovic. L'unico vero dubbio che ancora ha Antonio Conte è quello relativo all'out di sinistra, dove in questo momento Darmian sembra in vantaggio su Ashley Young e Perisic.

Per il resto le scelte sono praticamente fatte: Hakimi tornerà titolare e allargherà la zona di Barella, Brozovic ed Eriksen nella cerniera in mezzo al campo, davanti toccherà invece alla Lula, con Sanchez pronto a subentrare.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gennaro Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, L.Martinez. Allenatore: Antonio Conte.