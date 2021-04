Napoli Inter, due nerazzurri rischiano la squalifica: occhio alle ammonizioni

Con la fine del campionato che si avvicina sempre di più, per ogni squadra la gestione delle forze e delle diffide diventa quasi vitale. In occasione del match di stasera infatti, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso dovrà fare a meno dello squalificato Hirving Lozano a causa di un'ammonizione rimediata la partita scorsa contro la Sampdoria.

Nel frattempo, in vista del turno infrasettimanale in casa dello Spezia in programma mercoledì, ci sono due nerazzurri diffidati che dovranno cercare di non farsi ammonire.

Si tratta di Romelu Lukaku ed Ashley Young (quest'ultimo stasera partirà inizialmente dalla panchina a vantaggio di Matteo Darmian). Per quanto concerne i diffidati degli azzurri, bisogna segnalare i nomi di Mario Rui e Diego Demme che in caso di ammonizione salterebbero il match casalingo contro la Lazio di giovedì prossimo.