Napoli-Inter: due big pertenopei a rischio esclusione?

Napoli-Inter, due big rischiano di non giocare la partita.

Secondo la direttrice epidemiologica e prevenzione ASL Napoli 2 Nord Mariarosaria Granata, Koulibaly e Anguissa rischiano di non giocare il match Napoli-Inter del 12 febbraio.

Intervenuta a Radio Punto Nuovo, la direttrice spiega come già un anno fa si vedeva costretta a fermare il Napoli in partenza verso Torino. Una scelta accompagnata da tante polemiche ma che poi ha avuto l’approvazione da parte del CONI. Per quanto riguarda i 2 calciatori impegnati a giocare la Coppa d’Africa nelle corrispettive nazionali, ad oggi è previsto un periodo di isolamento per chi rientra da altre nazioni. Bisogna valutare lo status vaccinale del paese dove sono attualmente i 2 calciatori e se le norme attuate sono le stesse che ci sono in Italia. Koulibaly avrebbe il “Green Pass rafforzato” vista la sua recente positività.

La direttrice continua dicendo che attualmente è previsto un isolamento di 10 giorni, con un tampone negativo in entrata u un altro negativo in uscita. Per decidere bisogna aspettare il nuovo Decreto riguardante i rientri di persone dall’estero, ma di ufficiale ancora non c’è nulla.

C’è un precedente accaduto qualche settimana fa: il calciatore del Milan, Ismael Bennacer, era rientrato dalla Coppa d’Africa e pochi giorni dopo ha disputato il match casalingo contro la Juventus di Massimiliano Allegri, terminato 0-0. Questo è stato possibile perché il protocollo anti-covid per i calciatori che rientrano nel nostro paese è diverso dai cittadini comuni.

Tra pochi giorni si saprà se Spalletti potrà contare su Koulibaly e Anguissa nel match contro l’Inter.