Napoli-Inter, dove vederla in Tv e live streaming. Le probabili formazioni

Napoli-Inter, domani alle ore 18:00 andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona il match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A.

La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN con il commento di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet oppure console tramite app. In alternativa potete seguire il match anche su interdipendenza.net con la nostra diretta testuale a partire dalle ore 18:00.

I nerazzurri vengono dalla vittoria in Coppa Italia contro la Roma e sono chiamati a riscattarsi in campionato dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Gli azzurri, invece, vengono da quattro vittorie consecutive in campionato, l’ultima in trasferta contro il Venezia per 0-2. Simone Inzaghi scenderà in campo con il collaudato 3-5-2 ma sarebbe ancora alle prese con alcuni dubbi di formazione. In difesa, senza l’infortunato e squalificato Bastoni, è ballottaggio tra D’Ambrosio e Dimarco con Skriniar e De Vrij davanti ad Handanovic. A centrocampo Brozovic con Barella e il ritorno di Calhanoglu, con Dumfries e Perisic sulle fasce. Dubbi anche in attacco con Sanchez che potrebbe prendere il posto di uno tra Dzeko e Lautaro (leggi qui il nostro focus sul cileno). Luciano Spalletti dovrebbe schierare il suo 4-2-3-1 con Politano, Zielinski e Insigne a supporto di Osimhen. In mediana confermati Lobotka e Fabian Ruiz con Anguissa pronto a partire dalla panchina. Al centro della difesa torna Koulibaly dopo la vittoria in coppa d’Africa al fianco di Rrhamani, sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui con Ospina tra i pali.