Napoli-Inter, designato l’arbitro del big match di domenica

Domenica sera alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona il big match della trentunesima giornata di Serie A Napoli-Inter. I nerazzurri sono obbligati a vincere per avvicinarsi sempre di più allo scudetto mentre gli azzurri sono a caccia di punti fondamentali per la qualificazione alla prossima Champions League

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato affidando Napoli-Inter all’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Il direttore di gara avrà come assistenti Costanzo e Ranghetti. Il quarto ufficiale del match sarà Marini. In sala var Mazzoleni con Paganessi assistente.

L’arbitro romano ha diretto l’Inter per tre volte in questa stagione: nei match contro Atalanta, Juventus e Milan. Il bilancio complessivo è abbastanza favorevole per i nerazzurri con nove vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte